A Mendes Júnior saiu do Rodoanel e entregou sua parte para a sócia na empreitada, a Isolux Corsán – que tampouco quer tocar a obra.

Pelo que se apurou, o governo do Estado não gostou e lembra que a empreiteira brasileira ganhou quatro lotes da Linha 2 –Verde, do Metrô. Cuja ordem de serviço ainda não saiu do papel.