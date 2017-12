E com história

Kiki Rollemberg é dona da Velö – marca de bijoux que tem como inspiração elementos culturais e históricos. “Eu me formei na Parsons, em Nova York, onde aprendi alta-costura e caimento, elementos que carrego até hoje em minhas criações”, conta a moça, que vendia suas peças para a Barneys quando saiu da faculdade. Em 2002, retornou ao Brasil e prestou consultoria para diversas marcas bacanas de assessórios, além de ter trabalhado como designer ao lado de Luisa Setubal na Lool. Aí resolveu criar a própria marca. “Coloco nas minhas peças tudo o que me influencia. Fiz uma coleção toda inspirada na Frida Kahlo, outra nas cores e na arquitetura de Paraty. Tento fazer sempre algo diferenciado.” A marca pode ser encontrada em diversos e-commerces e multimarcas pelo Brasil. E a designer pretende voltar para onde tudo começou: NY. “Mas só depois que estiver bem estabelecida no Brasil”, garante.

