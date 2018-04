É bonito, é bonito

Brad Pitt esteve na cidade de Bonito, essa semana, com dois assessores, para conhecer as locações de seu novo filme, The Lost City of Z .

Não foram permitidos foto do ator, nem autógrafos e muito menos aproximação de pessoas, no Zagaia Eco Resort Hotel, onde se hospedou. Mas Guilherme Poli, dono do lugar, conseguiu trocar algumas palavras com o ator – que prometeu voltar com a família.

Especialmente para repetir o filé de pintado com farofa de banana.

Veja também:

Exposição de Gilda Mattar tem vernissage no Prêmio Porto Seguro de Fotografia.

Carlos, Pedro e Erika Jereissati e Felipe Diniz convidam para jantar em torno de Daniella Vitale, presidente da Gucci América

Terraço Daslu recebe a Feira Cesar

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte