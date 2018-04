É bonito, é bonito II

Foto: Mario Anzuoni/Reuters



Atendendo a pedidos, a coluna divulga o menu do jantar de Brad Pitt no Eco Zagaia Resort Hotel, em Bonito.

Brad comeu filé de pintado com farofa de banana acompanhado de arroz branco e uma fatia de picanha. Bebeu água mineral com gás e conversou por 3 minutos com o dono do resort, o empresário Guilherme Poli.

Brad fez questão de elogiar a arquitetura do lugar.

Disse que voltará com a familia.

Será que Angelina e as (muitas) crianças vêm por aí?

Veja também:

Exposição de Gilda Mattar tem vernissage no Prêmio Porto Seguro de Fotografia.

Carlos, Pedro e Erika Jereissati e Felipe Diniz convidam para jantar em torno de Daniella Vitale, presidente da Gucci América

Terraço Daslu recebe a Feira Cesar

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte