Raridade absoluta na Esplanada: o articulador político do governo, José Múcio Monteiro, completou um ano no cargo, no sábado. “Não passo um mês aqui sem ouvir para onde vou”, ironiza Múcio, sabendo como a cadeira é disputada.



“Já fui vice da Dilma Rousseff, numa chapa inventada para 2010, ministro do Tribunal de Contas, do Turismo, da Saúde e disseram que eu voltaria para a Câmara. Já apareci até como candidato a presidente da Casa”, lamenta.

