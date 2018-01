Aliás, tem gente querendo saber o que vai acontecer com o apartamento que supostamente Marin possui em frente ao Dakota Building, em NY.

E agora 2?

Se depender do que Ricardo Teixeira afirmou à revista Piauí, em 2011, pode-se dizer que o ex-cartola deve estar preocupado com as denúncias de corrupção na Fifa.

Ao ser cobrado sobre acusações contra a CBF, que vieram à tona na época, ironizou: “Só vou ficar preocupado, meu amor, quando sair no Jornal Nacional”.