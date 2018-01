É a política fiscal, estúpido!

Não foi de surpresa, mas o anúncio feito ontem, por Henrique Meirelles, dos novos nomes de sua equipe – saudada por muitos como o “dream team” da economia – pegou o mercado financeiro e parte do empresariado em Nova York. Lá estava mais da metade do PIB nacional, para o jantar de homenagem a Arminio Fraga, eleito Homem do Ano pela Câmara Brasil-EUA.

Enquanto, no Brasil, se faziam comparações entre a competência da equipe e as incertezas do Congresso – que, afinal, é quem aprova, ou não, as medidas econômicas –, em NY Roberto Setúbal dizia à coluna: “A equipe é muito boa, certamente em condições de propor um ajuste fiscal sustentável e confiável”. Ao seu lado, concordando, Cândido Bracher, também do Itaú, emendava: “É uma oportunidade para o País”.

É a política 2

E Ilan Goldfajn no BC? Setúbal advertiu que, em princípio, a mudança maior é na Fazenda. Uma política fiscal mais rígida “facilita o trabalho da política monetária, promovendo maior entrosamento entre as partes”, dizia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Luiz Trabuco, do Bradesco, Alexandre Tombini, do BC, deixa um legado de responsabilidade. “Principalmente no que diz respeito ao ciclo de crédito e regulação bancária”, destacou. Quanto ao seu sucessor, ele ressalta: “O Ilan é técnico, reconhecido internacionalmente, e essa relação lhe dará oportunidade de fazer um bom trabalho em um momento de ciclo recessivo”.

É a política 3

No entender de Trabuco, Goldfajn entra com dois bônus: “a alta liquidez das reservas internacionais e o declínio da inflação”, que a seu ver “criam condições para uma política econômica que tire o País da recessão”.

O banqueiro conclui : a política fiscal “vai abrir espaço para a política monetária fazer seu papel, possibilitando a flexibilização da taxa de juros”.

“Tem tudo para dar certo”, sintetizava José Olympio Pereira, do Crédit Suisse, enfatizando a visão estratégica do novo grupo.

É a política 4

Tal cenário, recheado de esperanças, não era partilhado por Roberto Giannetti da Fonseca, do Lide. Se o País tiver mais do mesmo, adverte, “nossa economia continuará indo para o buraco”. O ex-secretário da Camex entende que ajuste fiscal em economia recessiva não funciona. “O caminho é a exportação, mas não com um dólar tão barato, a R$ 3,50”. A propósito, em SP, o dólar fechou o dia em R$ 3,48.