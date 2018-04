O balanço do Panamericano está programado para sair amanhã. O Banco Central terá muito a explicar se for confirmado o rombo de R$ 4 bilhões. Foi de R$ 2,5 bilhões o número descoberto durante pente fino feito pela autoridade monetária brasileira, ano passado, nas contas do banco.

Será que o BC deixou escapar da lupa “extra” de R$ 1,5 bilhão?