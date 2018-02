Banqueiro brasileiro, de férias em Punta del Este, ligou sua TV na CNN Internacional. Surpresa: as notícias da guerra na Faixa de Gaza foram interrompidas por um comercial de 30 segundos do Banco do Brasil comemorando os 200 anos do banco – em português.



Ficou se perguntando: com quais espectadores do canal, transmitido somente em inglês — existe, sim, a CNN em espanhol, mas não era o caso -, estaria o BB tentando se comunicar?

