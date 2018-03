Vai embora hoje, de São Paulo, a equipe técnica do escritório suíço Herzog & De Meuron, convidado pelo governo paulista para fazer o Teatro de Dança, no bairro da Luz. E deixa o secretário João Sayad encantado com a flexibilidade das propostas.



As alternativas dependem de questões difíceis, segundo Sayad: o teatro deve estar aberto para a praça da Cracolândia? Ela vai ser reduzida? A definição conceitual será apresentada em março.

