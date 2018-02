Tem gente vendo problema no fato de Haddad e Mário Spinelli (corregedor-geral do Município) terem pago, do próprio bolso, por uma sala de escuta. Isso, em tese, fere os princípios de impessoalidade, equilíbrio e isonomia. Afinal, o poder de investigação é monopólio do Estado.

Fonte do MP afirma que a tese não procede.