Conscientes de que não há outro caminho a não ser sair do PV, a turma que apoia Marina Silva busca alternativas. E sonha com a possibilidade do TSE vir a aceitar a criação de um novo partido por meio de apoios regulamentados via internet. Reconhecem a grande dificuldade em “aglomerar” as 500 mil assinaturas exigidas com o devido registro no papel e cartório.

Esse procedimento, algo arcaico, é pedra no caminho de qualquer um que deseje formar um novo partido.