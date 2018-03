Diferentemente de FHC, que pacientemente esperava Serra, contumaz atrasado, Dilma não deu colher de chá para Mercadante ou para Marco Aurélio, seu assessor especial.

No domingo à noite, eles não conseguiram chegar a tempo em Brasília, partindo de São Paulo. Dilma esperou uma hora e mandou ligar as turbinas rumo à África. Recado? Pediu para embarcarem no avião reserva duas horas depois.

Em tempo: Mercadante foi convocado no próprio dia tendo que cancelar todas suas participações na semana nacional de ciência e tecnologia.