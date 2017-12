Segundo um ministro do STF, a confusão tem origem numa iniciativa do Executivo que, em 2014, ao enunciar a lei que muda o índice de correção das dívidas de Estados e municípios com a União, colocou no texto que elas seriam acertadas por meio de “juros acumulados”.

Os Estados interpretam esse texto como “juros simples”.

Depois, na regulamentação da lei, o Executivo mudou a regra para “juros compostos”.