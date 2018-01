Dupla trufada

Lalo Zanin e o chef Alexandre Abreu estão por trás da Tartuferia San Paolo – restaurante 100% dedicado às trufas, inaugurado recentemente nos Jardins. “Nossa ideia é oferecer a iguaria o ano inteiro e também atrair pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de experimentá-la”, conta Lalo – sócio do empreendimento. “Como fica inviável criar pratos com trufas frescas sempre, importamos produtos trufados da Itália, como o azeite e a manteiga, que usamos em nossos pratos, e também criamos uma técnica que possibilita fazer receitas brasileiras com o ingrediente, como o requeijão de corte, a goiaba e o brigadeiro trufados”, explica Alexandre. A casa também funciona como mercadinho, ou seja, os clientes podem levar todas as delícias para casa. Animada, a dupla aproveita para antecipar os planos de expansão da marca. “Vamos fornecer produtos para outros restaurantes, além de vender nossos produtos em alguns supermercados. E queremos abrir mais casas em São Paulo e no Rio”, diz Alexandre.

