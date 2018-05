Dupla pilota jantar para celebrar acervo de moda do Masp

Depois de um mergulho no acervo de moda do Masp, Juliana Sá – diretora de relações institucionais do museu– e Amalia Spinardi, uma das patronas, se juntaram para pilotar o primeiro jantar Masp Moda, que acontece no dia 21, dentro do museu. Aos convidados será possível conhecer com exclusividade peças assinadas por Alfredo Volpi, Salvador Dali, Manabu Mabe, entre outros. “Esse trabalho vem acontecendo desde 2014, quando resolvemos olhar para o nosso acervo e organizar exposições com as nossas obras”, explica Juliana. “A história com a moda é antiga, desde a década de 50, quando o Masp fez o desfile da Dior”, conta. “Poder conhecer essas peças é um privilégio não só para os paulistanos, mas para os brasileiros. O Masp é um museu nacional”, enfatiza Amália.