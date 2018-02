Dupla natural

Cacau Melo e Caro Gall são as criadoras da All Light Gourmet – serviço que entrega, diariamente, marmitas com poucas calorias em casa ou onde o cliente quiser. “Faço todos os pratos que fazia quando trabalhei em restaurantes, mas somente com ingredientes light e integrais”, conta Caro, que é chef de cozinha. Já Cacau é publicitária: “Trabalhei por muitos anos em agências e sei como é difícil manter a dieta comendo fora todos os dias. Pensando nisso, chamei a Caro e decidimos criar a All Light”. O cliente pode escolher entre almoço, lanche da tarde, jantar e ceia ou só almoço – por um dia, dois, ou quantos preferir. “Ter uma vida saudável, com uma alimentação balanceada não precisa ser sinônimo de sofrimento”, afirma Cacau. Também há programas para quem quiser se desintoxicar.

