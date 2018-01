Dupla lança sucos com ingredientes da Amazônia em Los Angeles

Gustavo Nader e Demian Salomão Moraru são os fundadores da AMAZ – marca de bebidas funcionais feitas com matérias-primas da Amazônia, que será lançada no começo de agosto em Los Angeles – um dos berços do estilo de vida saudável no mundo.

“O projeto começou quando descobrimos as agroflorestas amazônicas – que, além de contribuírem para o desenvolvimento socioambiental da região, proporcionam um número infindável de frutas, sementes, plantas e raízes poderosíssimas para a saúde”, explica Demian. Ele é também é um dos sócios da Evoke, marca de óculos sustentáveis.

Mas por quê o mercado americano e não o brasileiro? “Queremos nos desafiar e nada melhor que entrar em um mercado tão competitivo como o americano para isso. Mas claro que mais para frente vamos lançar os produtos no Brasil”, explica.

Os elixires da saúde da dupla chamaram atenção de executivos da LA Libations – uma incubadora que faz parte da Coca Cola VEB – que vai ajudar na logística dos produtos em solo americano. Eles também firmaram parceria com a Rede de Sementes do Xingu. “Parte da renda das vendas será destinada ao projeto”.