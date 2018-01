Dupla lança marca de roupas lounge wear

Quem vê as roupas da marca Norah pode até pensar que se tratam de pijamas, mas não. Criada neste mês, a marca Norah Jour et Nuit investe no lounge wear – já bombado no exterior, mas ainda desconhecido do grande público brasileiro. “A intenção é criar roupas que possam ser usadas em casa e fora. Pensei nisso porque tenho três filhos, quero roupas confortáveis e ao mesmo tempo estilosas”, explica Veridiana Ferreira, uma das sócia da grife, junto com Roberta Ribeiro. Tecidos como seda, algodão e malha são as apostas da Norah. “Exceto pela seda, os tecidos são mais simples e os preços mais razoáveis”, afirma. Por enquanto, a marca vende

só pelo Instagram.

