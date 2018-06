Dupla lança cosmético orgânico em prol da Peta

Com ingredientes 100% naturais, Elza e Julia Barroso lançam, quarta, na Floricultura Escarlate, a Face It Natural – marca de cosméticos orgânica com linha especial de batons em prol da PETA – People for the Ethical Treatment of Animals. “Além de serem desenvolvidos sem nenhum ingrediente animal, nossos produtos não contém toxinas, nem glúten por conta da alta tecnologia aplicada por nosso laboratório em Milão, na Itália”, explica Elza.

“O lip balm é vegano e evita rachaduras, nutre e hidrata os lábios com ingredientes como manteiga de karité, óleos de jojoba, damasco, mamona e vitamina E”, conta Julia. Para as adeptas da boca vermelha, o batom desenvolvido pela dupla não contém chumbo.