A visita de Guido Mantega a Washington não será restrita à conversa com o secretário do Tesouro Timothy Geithner no dia 1º.

Na tarde seguinte, ele se encontra com dirigentes do FMI para conversar sobre o aporte de US$ 10 bilhões a ser feito pelo Brasil.

