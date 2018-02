E nem tudo é tormenta entre Serra e FHC– que mais se assemelham àqueles casais que divergem, discutem e nunca se divorciam.

Na sexta à noite, depois de uma visita a Luiz Gonzaga Belluzzo, no Sírio-Libanês, ambos entraram no carro de Andrea Matarazzo e rumaram, os três, até o bairro da Mooca, onde o candidato tucano nasceu. Sem seguranças ou comitivas, atacaram algumas pizzas. Foram recebidos com aplausos na Dom Pedro.