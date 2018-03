Dupla dinâmica

Na terça-feira, Gilberto Kassab e José Serra anunciam medida para tentar minimizar eventuais efeitos da crise em São Paulo. Será criada, na praça da Sé, uma junta de conciliação extra-judicial. Objetivo? Evitar que a crise aumente o número de pessoas com nome sujo na cidade.



Para isso, será montada uma espécie de força-tarefa entre Secretaria do Trabalho, Prefeitura, Tribunal de Justiça e, é claro, SPC. A idéia é buscar acordo entre devedores e credores antes do caso ir à Justiça.

