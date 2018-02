O Itaú acaba de firmar parceria com o PayPal… no Uruguai. Primeiro passo do banco para garantir fatia maior de participação no mercado latino-americano de e-commerce –, que deve bater os US$ 100 bilhões em 2018, segundo estimativa do IDC.

A partir de agora, empresas uruguaias poderão transferir fundos de suas contas no PayPal para a do Itaú. Se a aliança acontecerá por aqui também? A princípio, segundo se apurou, não.