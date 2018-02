Dupla afinida

Carlos Cardoso é arquiteto e Mila Menezes é estilista. A dupla se conheceu quando trabalharam juntos no ateliê de André Lima, em 2009. A sinergia dos olhares de ambos levou, no ano passado, a se juntaram e fundaram a sua própria marca de roupas: a Tanden. A afinidade é tanta que a divisão de tarefas não é clara. Enquanto Mila procura cuidar dos moldes, cores e desenvolvimento da coleção, Carlos fica de olho na estrutura e recorte das peças. Na contramão da maioria das marcas jovens, não vendem pela internet. As clientes buscam as peças no próprio ateliê da marca, na Vila Olímpia.

