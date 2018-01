Dupla afinada

A designer Maria Dolores comemora. Depois de lançar uma pocket collection com Yan Accioly, sua mais nova parceria é uma coleção de acessórios para a PatBo, marca da estilista Patricia Bonaldi. A linha terá cerca de 30 peças folheadas a ouro e ródio com pedras brasileiras como rutilo, esmeralda bruta e quartzo uva. A novidade dessa vez é o formato “see now, buy now”, já que as peças estarão à venda nas lojas das duas marcas logo após o desfile da SPFW. “Criar em parceria com a Patricia tem sido incrível. Vamos mostrar acessórios que complementam os looks de forma muito natural e atender o desejo das clientes que não querem esperar meses para comprar o que veem na passarela”, diz Maria.

