Dupla afinada

Giuliana Romanno (à dir.) recebeu em seu ateliê, no último final de semana, três fotógrafos – Zee Nunes, Sandor Kiss e Tinko – e lhes deu uma intrigante missão: registrar, cada um com seu olhar e estilo, as criações da última coleção. O resultado do trabalho poderá ser visto na campanha, no lookbook e no site.

Esse é um dos projetos criativos que a estilista comemora junto com a sócia Fabiana Delfim (à esq.). Há sete anos, Giuliana procurou a amiga e cliente para uma sociedade – a ideia era unir as capacidades de cada uma e começar uma nova fase da marca.

Hoje elas se completam dentro da empresa: Giuliana cuida de criatividade e design, Mariana se encarrega do business. As duas abrem aquele sorriso ao falar dos louros que colheram juntas: a parceria com a C&A, o lançamento da linha de lingerie e os desfiles na SPFW. As duas compartilham também a paixão pelo atendimento ao cliente, o crescimento e a transformação do produto e os projetos que têm pela frente.