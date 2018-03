Mal o KC-390 tocou o solo em Gavião Peixoto – onde fez seu voo inaugural, terça – e já tem concorrente. Segundo se apurou, a Argentina, que quer comprar nove unidades do cargueiro – estaria negociando aeronave similar com a China a preços bem abaixo do mercado.

