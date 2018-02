Em resposta à polêmica carta de Kalil Abdala– atual gestor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – aos conselheiros do hospital, José Luiz Egydio Setubal, que disputará a eleição em abril, anuncia: vem conversando com a consultoria McKinsey e pretende apresentar plano para reequilibrar as finanças da instituição.

