Duas rodas

Com o filho Frederico a tiracolo, Haddad pedala domingo atrás de votos. Sai de casa, no Paraíso, com tropa de ativistas e vai até a Praça do Ciclista, na esquina da av. Paulista com a rua da Consolação.

Lá, anuncia projeto para as magrelas: bilhete único de metrô e ônibus integrado aos pontos que emprestam bikes. A equipe de João Santana aproveita e grava alguns takes para o programa de TV.

Objetivo? Vender a imagem do candidato como praticante e defensor do esporte.