Duas chapas disputam a eleição do Jockey Club de SP

Quatro patas

Estão prontas as duas chapas que vão disputar a eleição indireta no Jockey Club de SP no dia 15. Serão eleitos 12 conselheiros que escolherão o presidente do clube. A da oposição: Alessandro Arcangelli, Benjamin Steinbruch, Marcelo Motta, Selim Nigri, Paulo Ricardo de Oliveira, Roberto Teixeira da Costa, Aníbal Massaini Neto, Samir Abdelnur, Alfredo Sestini, Adolpho Smith de Vasconcelos, Luiz Augusto Opice e José Eduardo Ferreira Neto.

Quatro patas 2

A da situação: Eros Roberto Grau, Ricardo Vidigal Monteiro de Barros, Eduardo da Rocha Azevedo, Vicente Renato Paolillo, Carlos Eduardo M. Coutinho Nogueira, Joaquim Francisco R. Cesar Neto, Paulo Jamil Saliba, Luiz Antonio Queiroz, Clovis Salioni Junior, José Mauro Marques, Wilson Luis de Sousa Foz e Hélio Biscaro Junior.

Tudo nosso

A Scriptonita Films – produtora de Roberto Martha e Luca Paiva Mello – comprou os direitos do livro Genética: Escolhas que Nossos Avós não Faziam, de Mayana Zatz. A dupla vai adaptar para a TV histórias que envolvem implicações éticas e morais dos avanços da genética.