Ao saber que Michel Temer poderia deixar a coordenação política, Joaquim Levy lhe telefonou na sexta-feira. E se tranquilizou. O vice disse que vai brigar pela aprovação da emenda que renova a DRU – Desvinculação das Receitas da União. Essencial ao governo.

Outro lado

Temer também confidenciou a um interlocutor que nunca se sentiu sabotado por Aloizio Mercadante. Ainda que, algumas vezes, a rapidez das decisões da coordenação política não tenha sido acatada pela Casa Civil.

Mercadante, aliás, estava muito preocupado com a possibilidade de perder o apoio de Temer no imbróglio político do governo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meio caminho

Temer se concentrou ontem, durante reunião com lideranças partidárias, na ordem das… votações das próximas medidas.