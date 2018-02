Márcio Elias Rosa deve falar por 15 minutos, hoje, no STF, no julgamento da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O procurador-geral de Justiça de SP vai sustentar que o assunto cabe à saúde pública. E que os governos precisam, nessa área, ter ferramentas para lidar com os usuários.

À coluna, ele comparou os danos da descriminalização aos da liberação de armas.