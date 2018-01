Drinque com vista panorâmica

São Paulo vai ganhar, em 25 de maio, o Tetto – rooftop do WZ Hotel, nos Jardins, com vista 360° da região. O espaço nasceu da percepção dos sócios Luiz Felipe Bordon, Marco Bordon e Renato Gouveia, juntamente com o grupo WZarzur, de que a cidade precisava de um ambiente sofisticado.

Inspirado nas prestigiadas coberturas de Nova York, o trio criou dois ambientes distintos: o Tetto lounge bar e o Tetto club. “Queremos criar experiências únicas para nossos clientes, com o melhor da gastronomia e dos drinques”, conta Renato.

“Hoje toda cidade cosmopolita tem um bar ou restaurante nas alturas. Esse tipo de estabelecimento é quase uma obrigação para hotéis que buscam o status de ‘cool’ no cenário mundial”, completa Marco.