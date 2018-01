Dress Code

Após oito anos na Trinitá, marca onde foi sócia e dirigiu o estilo, Elisa Lima decidiu seguir carreira solo e acaba de lançar sua marca homônima de vestidos de festa e noiva. “Uso as técnicas mais antigas do sob medida, minhas peças são exclusivas e feitas manualmente nas medidas do corpo da cliente”, explica a estilista. A marca também vai trabalhar com o prêt-à-porter e cocktail dresses. “Com essa linha pronta para o consumo, o nosso objetivo é a exportação para os EUA e a venda em multimarcas pelo Brasil”. Ainda em busca de um espaço para seu ateliê, a moça está atendendo suas clientes, com hora marcada, em seu escritório, em Higienópolis. “Não importa a idade, e sim o espírito de quem veste cada roupa”, é assim que ela defini o mood de sua nova marca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.