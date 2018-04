A Força Aérea Brasileira é rigorosa com quem embarca em seus helicópteros durante buscas nas região serrana do Rio. Em caso de enjoo, o passageiro não deve aliviar, em hipótese alguma, o mal estar no chão da aeronave. Porque pode danificar a parte elétrica.

Em caso de emergência, precisará fazê-lo dentro da própria roupa ou no calçado. Levar um saquinho também não é má ideia.