A situação é mesmo complicada na Portuguesa de Desportos. De acordo com fonte da coluna, nunca antes se falou tão sério, em reuniões de diretoria, na demolição do estádio do Canindé e no arrendamento do terreno.

No último mês, o caixa do clube recebeu… R$ 5 referentes ao uso de seu estacionamento. E a dívida já ultrapassou os R$ 100 milhões.