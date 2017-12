Doutores da Alegria homenageiam Montagner em noite de leilão

No mesmo dia em que Domingos Montagner se afogou nas águas do Rio São Francisco, os palhaços – para quem não sabe, o ator foi palhaço profissional – eram homenageados pelos 25 anos do Doutores da Alegria, ONG que trabalha alegrando crianças internadas em hospitais públicos. Em seu discurso de boas vindas, durante a noite de gala beneficente na Casa Fasano, Wellington Nogueira, fundador da instituição, disparou: “Na condição de palhaços, aprendemos que o show tem que continuar. Portanto, vamos dedicar essa noite ao nosso querido amigo e colega Domingos”. Dito isto, completou e repetiu várias vezes: “Vamos celebrar o agora, porque ninguém sabe o que vem depois”.

Passado o momento de emoção, os mestres de cerimônia, Marisa Orth e Daniel Boaventura, abriram espaço para Sabrina Sato e Fábio Porchat, que comandaram o leilão em prol da ONG – onde arrecadaram pouco mais de R$ 1 milhão.

Lances que mais chamaram atenção no jantar?

Quadro de Vik Muniz arrematado por Ana Paola Diniz, pelo valor de R$ 30 mil e prontamente devolvido para ser revendido pela própria, que subiu ao palco para pedir mais lances. Rapidamente, Sabrina lembrou Paola do ‘selinho’ que ela arrematou de Ricky Martin no último amfAR, na casa de seu irmão Dinho Diniz. Paola não quis dar ibope para o assunto. “Ai, vocês vão voltar nessa história? O importante é ajudar. Vamos ajudar, gente”. Porchat, que não quis perder o ensejo, emendou: “Aqui não damos selinho, aqui a gente vende…” Provocou gargalhadas.

Porchat não se limitou ao papel de apresentador. Quis contribuir e arrematou obra de Artur Lescher por R$ 20 mil. “Estou namorando ela desde o camarim”, revelou. Outro lance que animou a plateia foi o pacote fechado com direito a algumas horas com uma dupla de integrantes dos Doutores da Alegria. Saiu por R$ 18 mil. “Nunca pensei que valíamos tanto”, observou um dos besterologistas – termo com que eles se autodefinem.

Para encerrar a noite, Sabrina, Porchat, Daniel e Marisa leiloaram nada menos que uma selfie do grupo. Quem levou foi Renata Grabert, por R$ 5 mil./SOFIA PATSCH