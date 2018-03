Dose tripla

De cabelos curtos, Alice Braga ainda não está acertando na quantidade de xampu. “Estava louca para cortar, mas nunca tive oportunidade”, contou a atriz, que tosou a tradicional cabeleira – uma de suas marcas registradas – especialmente para o filme Latitudes, com lançamento previsto para junho. Trata-se de um projeto pioneiro de sua produtora, Losbragas, fundada em parceria com a irmã, Rita, e o diretor (e também cunhado) Felipe Braga.

A empreitada da atriz por trás das câmeras começou há cerca de dois anos. Depois de longa conversa com Felipe – de quem diz sempre ter sido fã –, resolveu mergulhar na produção de projetos próprios. O primeiro deles, um documentário sobre Neymar, está em processo de finalização e deve ser lançado ainda este ano. Agora, o trio Braga aposta no Latitudes, estrelado por Alice e Daniel de Oliveira – com quem a atriz nunca tinha trabalhado antes. “Fiz o teste de Cazuza e, desde então, queria atuar com ele”, conta.

A coluna visitou, quinta, o set de filmagem do projeto, que será lançado em diferentes formatos: televisão, internet e celular. “Trabalhamos um novo conceito de cinema, no qual o que vale é a qualidade de produção, e não em que plataforma será veiculada”, revela Felipe, enquanto comanda a leitura dos textos pelos atores. “Por exemplo, queremos usar esse bastidor no projeto, não no sentido tradicional de making of, mas como parte do filme, mesmo”, explica.

O filme – que não conta com apoio de leis de incentivo – será rodado em oito locações, incluindo Paris, Istambul, Londres e Buenos Aires, e terá equipe reduzida nas viagens. Para tanto, a maquiadora Anna Van Steen tem dado dicas de make a Alice: “Olivia, sua personagem, é sofisticada, mas se monta sozinha”, diz, enquanto aplica base no rosto da atriz. Como se não bastasse o caráter afetivo do projeto, o set contou com uma visita ilustre: Nico, pai de Alice e Rita, baixou no estúdio trazendo cosméticos, encomendados de última hora pela filha: “A sorte foi que eu estava no free shop”, conta.

Maquiagem pronta, sob o olhar atento do diretor, a atriz finaliza o break com um carinhoso “te amo, gordo”, dirigido ao pai. Claquete batida./MARILIA NEUSTEIN