Restaurante ganha ‘irmão mais novo’ no Itaim

O disputado restaurante Nino Cucina ganh ará um “irmão mais novo”, como define os sócios Rodolfo De Santis e Renato Calixto. Trata-se do Peppino, um bar de drinks italianos. “Como em quase todas as famílias, o caçula é sempre mais rebelde, mais criativo, desligado. Essa será a essência do Peppino”, explica Renato.

É antigo esse desejo de abrir um bar que misturasse receitas de drinks clássicos italianos que estão sendo quase esquecidos e o hábito de fazer aperitivos.

“Sempre pensamos nesse conceito de wine bar com petiscos. O Rodolfo, agora, tem toda liberdade para criar uma releitura das bebidas e pratos. Nossa ideia é que as pessoas façam happy hour e fiquem noite adentro.”

Os “irmãos” também ficarão perto um do outro. O Peppino abre as portas, em novembro, também no Itaim Bibi, onde está o Nino.