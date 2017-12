Dose dupla

Já tem nome o segundo programa do PMDB para o Brasil. O “Vencendo a Crise” – que, a exemplo do “Uma Ponte para o Futuro”, foi compilado por um time da Fundação Ulysses Guimarães – pretende listar as primeiras ações de um possível governo Temer tentando preservar as políticas sociais.

E assim minimizar os previsíveis ataques do PT.

Tanto o primeiro programa como o segundo foram costurados a várias mãos e, seu conteúdo, submetido a economistas de peso. Quem coordenou o meio de campo foi, ao que consta, o ex-ministro Moreira Franco – braço direito de Michel Temer.

Dose 2

Seria, segundo explicou fonte ligada ao projeto, um “consenso do bom senso”, buscando um equilíbrio entre o que tem que ser feito e o que é possível fazer.

Sairiam do forno, no primeiro momento, a reforma da Previdência, a reforma tributária e mudanças na legislação trabalhista.

Nada muito diferente, na verdade, do que já está na pauta do ministro Nelson Barbosa, mas as propostas seriam recebidas pelo Congresso com maior boa vontade.