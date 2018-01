O Leopolldo cria novo serviço. Trata-se do projeto “Leopolldo in Casa” que soma sua expertise em eventos e restaurante. O menu será assinado em dupla: pelo sócio e chef italiano Giancarlo Bolla (à dir.) e o também chef francês Laurent Suaudeau (à esq.) – que ficou conhecido por elaborar pratos a partir da mistura da clássica cozinha francesa com típicos ingredientes brasileiros.

