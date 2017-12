Kia Joorabchian telefonou, segunda, a Roberto Podval para contar que será pai pela terceira vez. Coincidência ou não, o advogado havia acabado de receber a informado de que o MPF de SP estava recomendando a absolvição do iraniano no caso MSI/Corinthians.

Aliás, casado com uma brasileira, Kia desembarca no País nos próximos dias para as festas de fim de ano.