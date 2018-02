A L&PM tem dois livros de Jack Kerouac no forno. O primeiro, com cartas trocadas entre ele e Allen Ginsberg. O segundo mostra os bastidores de On The Road, que foi escrito entre 47 e 54.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.