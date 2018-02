Dos troianos

O descanso do fim de semana de Alexandre Tombini foi interrompido. O presidente do BC, bem como os principais banqueiros centrais do mundo, foram convocados, sexta, por Jean Claude Trichet, do BCE. Para participar de teleconferência sobre o novo plano de resgate da economia grega no sábado pela manhã.

A reunião durou mais de hora, com direito a troca de informações e esclarecimentos de detalhes do programa aprovado em Bruxelas.

Ainda não se conhece a conclusão a que chegaram.