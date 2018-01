Após uma cobrança por escrito de João Doria, saiu do ar ontem — por poucas horas — a página “João Escória”, que o atacava nas redes sociais.

Como ela voltou no fim do dia, seus advogados Guilherme Ruiz, Anderson Pomini e Thiago Marinho entram hoje com notícia-crime, na Justiça eleitoral, exigindo a retirada.