Doria, Silvio Santos e Zé Celso Martinez discutem futuro de terreno junto ao Oficina

SILVIO SANTOS, ZÉ CELSO, EDUARDO SUPLICY E JOÃO DORIA.

(Texto alterado às 17h02 para atualização do conteúdo)

João Doria está reunido desde as 16 horas no SBT com o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, Silvio Santos, Eduardo Suplicy e André Sturm. Motivo? Tentar resolver a disputa em torno do terreno nos arredores do teatro Oficina.

Há anos o Grupo Silvio Santos quer construir torres no espaço, o que deixaria o teatro “encaixotado”, segundo Zé Celso. Ele se refere ao janelão de 100 metros quadrados do projeto feito por Lina Bo Bardi. Com a obra, a vista desta abertura estaria comprometida.

“É bom o Doria estar lá para ajudar, afinal de contas ele não é o negociador?”, afirma o dramaturgo.