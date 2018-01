Doria planeja parceria com Waze

A secretaria que será criada para digitalização de serviços públicos e ampliação do acesso à interne,t na Prefeitura de São Paulo, já conta com um parceiro: o Waze, aplicativo de trânsito e navegação em tempo real.

O prefeito eleito, João Doria, se reuniu ontem com Noam Bardim, CEO do Waze, para discutir trabalhos em conjunto para soluções de tecnologia e inovação para mobilidade urbana no município. Daniel Annenberg, que deve comandar a nova pasta, também participou do encontro.

“Estamos planejando parcerias em vários setores, tanto na parte de mobilidade como na parte de um centro integrado de segurança que possa ter informações para administrar melhor a cidade. Noam se colocou à disposição” contou Annenberg à coluna.