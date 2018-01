Doria planeja criar um conselho de ex-prefeitos

Um conselho superior de ex-prefeitos paulistanos, para ser consultado e auxiliar na análise e solução dos problemas da cidade. Essa foi a novidade que João Doria anunciou na noite desta segunda-feira, 17, a uma plateia de amigos e políticos convidados para um jantar em sua homenagem, promovido por Lucilia Diniz em sua casa, nos Jardins. “Não é para me apoiar, é para trazer as boas experiências, contribuir para a cidade”, disse ele.

Na presença, entre outros, do governador Geraldo Alckmin, o prefeito eleito disse ter já convidado Marta, Gilberto Kassab e deve fazer contato também com nomes da oposição, entre os quais Luiza Erundina e Haddad. Bem como Paulo Maluf. E José Serra? ” Claro que vou chamar”, diz Doria. Em seu discurso na noite, fez também referências a Andrea Matarazzo, com quem competiu pela vaga de candidato do PSDB,

Definiu-o como um quadro qualificado e sinalizou que, em sua gestão, haverá espaço para contatos e colaboração entre diferentes pontos de vista na gestão municipal.