Doria conversou ontem com o ministro Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. O assunto? O apoio dos quatro vereadores do partido à gestão tucana e parcerias entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a Prefeitura de São Paulo.

O ministro se reúne com a bancada no fim de semana e bate o martelo na segunda-feira. Se fechar o acordo, Doria garante a maioria na Câmara.